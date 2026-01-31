Haberler

Afganistan'ın Canberra Büyükelçiliği haziranda kapanacak

Avustralya hükümeti, Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin faaliyetlerinin 30 Haziran'da askıya alınacağını açıkladı. Açıklamada, Taliban'ı meşru temsilci olarak tanımadıklarını ve insan hakları ihlallerini kınadıklarını belirttiler.

Afganistan'ın Canberra Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin haziran ayında askıya alınacağı bildirildi.

Avustralya hükümeti ve Canberra'daki eski Afganistan hükümetinin Büyükelçiliği, elçilik faaliyetlerine ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Büyükelçiliğin faaliyetlerinin 30 Haziran'da askıya alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Canberra'daki Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Avustralya Hükümeti, Afganistan halkının yanındadır. Taliban'ı Afgan halkının meşru temsilcisi olarak tanımıyoruz. Taliban'ın, özellikle kadınlar, kız çocukları ve muhalif seslere yönelik sistematik insan hakları ihlallerini şiddetle kınıyoruz. İnsan haklarına ve Afganistan halkının onuruna olan ortak bağlılığımızı yeniden teyit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Avustralya hükümetinin 30 Haziran sonrasında uluslararası hukuka uygun olarak Büyükelçiliğin tesis, mülk ve arşivlerini koruma altında tutacağı aktarılan açıklamada, "Avustralya Hükümeti, Taliban tarafından atanan diplomat, fahri konsolos veya diğer temsilcileri kabul etme niyetinde değildir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
