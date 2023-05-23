Afganistan'ın Batısındaki Sellerde 4 Kişi Yaşamını Yitirdi

FİRUZ KOH, 23 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Gur vilayetinde şiddetli yağışlar ve ani sel baskınları yüzünden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gur vilayetinin yerel yönetim sözcüsü Mevlevi Abdul Vahid Hamas, Salı sabahı eyalet başkenti Firuz Koh'un dış kesimlerinde şiddetli yağışların sele neden olduğunu ve Medrese köyünde 3'ü kadın, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Hamas ayrıca, selden etkilenen bölgelerde incelemelerin devam ettiğini ve kayıp sayısının artabileceğini belirtti.

Hamas, sel baskınlarının çok sayıda evin yıkılmasına ya da ağır hasar görmesine neden olduğunu ifade etti.

Benzer bir sel felaketi birkaç hafta önce Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde 4 kişinin yaşamını yitirmesine ve 25 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Savaşın yıkıma uğrattığı Afganistan'ın özellikle kırsal bölgelerinde, çoğunlukla kilden inşa edilen konutlar doğal afetlere karşı dayanıklı olamıyor ve sağanak yağış veya seller sırasında kolaylıkla yıkılıyor.