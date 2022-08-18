Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 21 kişi öldü Güncel Haberler Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada 21 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada 21 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Tolo TV'ye konuşan Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, Hayırhane bölgesinin Sar-e Kotal mahallesinde bulunan Sadıkiye Camisi'nde dün akşam namazı sırasında gerçekleşen patlamadaki kayıplar hakkında bilgi verdi. Zadran, olay neticesinde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayı kınarken faillerin en kısa süre içerisinde bulunacağını kaydetmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da söz konusu terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlamıştı. Güncel Kaynak: AA / Bilal Güler Emniyet Müdürlüğü Afganistan Kabil Güncel Haberler

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