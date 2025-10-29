Haberler

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Güncelleme:
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona, Afganistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ülkedeki yabancı misyon temsilcileri, BM uzmanlık kuruluşlarının temsilcileri, Afganistan'da görev yapan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk Kızılay ve Türk Hava Yolları (THY), ülkede çalışma yapan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve Türk vatandaşları katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı okundu, "Cumhuriyete Giden Yol" ve "Afganistan'da Türkiye" adlı videoların gösterimleri yapıldı.

Törende, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal ve Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohammad Naeem birer konuşma yaptı.

Ünal, Türkiye ve Afganistan'ın birbirine sarsılmaz bağlarla bağlı iki devlet olduğunu, Türkiye'nin dost elinin ve iki ülke arasındaki işbirliğinin Afganistan'ın her noktasında görülebileceğini söyledi.

Afganistan'ın her köşesinde bulunan 48 TMV okulunun mezunlarıyla hemen her sektörde karşılaşılabileceğini anlatan Ünal, TİKA'nın inşa ettiği yapıların ülkenin her köşesine yayıldığına, Türkiye'nin birçok kurumunun ülkede yaptığı çalışmalara dikkati çekti.

Ünal, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türkiye'nin manevi değerlerinin Afganistan'da da bilinmesini sağlamak üzere Afganistan'da bulunduğunu, ülkede yaşanan afetlerde Türk Kızılayın Afgan kardeşlerinin hemen yardımına koştuğunu, AFAD tarafından organize edilen dostluk trenleriyle binlerce ton malzemenin ülkeye ulaştırıldığını, bu bağlamda 23. İyilik Treni'ni geçen eylül ayında Herat'ta karşıladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
