Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'ın Baglan Vilayetinde Ceviz Hasadı Zamanı

Güncel Haberler

Afganistan'ın Baglan Vilayetinde Ceviz Hasadı Zamanı

BAGLAN, 5 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Baglan vilayetindeki bir köyde hasat edilmiş cevizleri toplayan Afgan çiftçi, 3 Eylül 2022.Ceviz, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetindeki çiftçiler için önemli bir tarım ürünü. (Fotoğraf: Mehrabuddin Ibrahimi/Xinhua)

BAGLAN, 5 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Baglan vilayetindeki bir köyde hasat edilmiş cevizleri toplayan Afgan çiftçi, 3 Eylül 2022.Ceviz, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetindeki çiftçiler için önemli bir tarım ürünü. (Fotoğraf: Mehrabuddin Ibrahimi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Afganistan Eylül Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title