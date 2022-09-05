Afganistan'ın Baglan Vilayetinde Ceviz Hasadı Zamanı
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BAGLAN, 5 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Baglan vilayetindeki bir köyde hasat edilmiş cevizleri toplayan Afgan çiftçi, 3 Eylül 2022.Ceviz, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetindeki çiftçiler için önemli bir tarım ürünü. (Fotoğraf: Mehrabuddin Ibrahimi/Xinhua)
BAGLAN, 5 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Baglan vilayetindeki bir köyde hasat edilmiş cevizleri toplayan Afgan çiftçi, 3 Eylül 2022.Ceviz, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetindeki çiftçiler için önemli bir tarım ürünü. (Fotoğraf: Mehrabuddin Ibrahimi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel