Afganistan'ın Baglan Vilayetinde Ceviz Hasadı Zamanı Güncel Haberler BAGLAN, 5 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Baglan vilayetindeki bir köyde hasat edilmiş cevizleri toplayan Afgan çiftçi, 3 Eylül 2022.Ceviz, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetindeki çiftçiler için önemli bir tarım ürünü. (Fotoğraf: Mehrabuddin Ibrahimi/Xinhua) BAGLAN, 5 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Baglan vilayetindeki bir köyde hasat edilmiş cevizleri toplayan Afgan çiftçi, 3 Eylül 2022.Ceviz, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetindeki çiftçiler için önemli bir tarım ürünü. (Fotoğraf: Mehrabuddin Ibrahimi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Afganistan Eylül Güncel Haberler

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