Afganistan'ın 3 vilayetinde İran karşıtı gösteriler düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil, Host ve Herat vilayetlerinde İran'daki Afgan mültecilere kötü muamele yapıldığı iddiasıyla gösteriler düzenlendi.

Başkent Kabil'deki İran'ın Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, İran'daki Afgan mültecilere yönelik kötü muamelenin derhal durdurulmasını istedi.

Öte yandan, bir grup protestocu İran'ın Herat Başkonsolosluğuna taşlı saldırı düzenledi.

Konsolosluk önünde toplanan göstericiler, giriş kapısında ateş yakarak "Böyle komşu istemiyoruz" ve "Afgan mültecilere insanca davranılmasını istiyoruz" şeklinde slogan attı.

Gösteri, Taliban mensuplarının havaya ateş açmasının ardından sona erd.

Host vilayetinin merkezinde de bir grup tarafından İran'a yönelik gösteri düzenlendi.

İran'ın Kabil Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada bazı görüntülerin planlı şekilde yayımlandığı belirtilerek, iki ülke ilişkilerinde fitne ve komploya karşı uyarıda bulunuldu.

Son günlerde sosyal medyada yayımlanan İran'daki Afgan mültecilere yönelik işkence ve kötü muamele görüntülerinin Afgan halkının tepkisine neden olmuştu.