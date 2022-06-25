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Afganistan'ı Vuran Depremin İzleri

Xinhua - Güncel
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Afganistan'ı Vuran Depremin İzleri

PAKTİKA, 24 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Paktika vilayetinde depremin vurduğu bir köydeki çadırlar görülüyor, 23 Haziran 2022.

PAKTİKA, 24 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Paktika vilayetinde depremin vurduğu bir köydeki çadırlar görülüyor, 23 Haziran 2022. Afganistan'ın başkenti Kabil de dahil olmak üzere ülkenin bazı 5,9 büyüklüğündeki depremde, Paktika ve komşu Host vilayetinde aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 1000'den fazla kişinin öldüğü ve 1500'den fazla insanın da yaralandığı teyit edildi. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

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Xinhua / Güncel

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