Afganistan Hükümeti 3.204 Mahkumu Serbest Bıraktı

KABUL, 27 Kasım (Xinhua) -- Afganistan hükümeti ülke genelinde uygulanan af kapsamında 3.204 mahkumu serbest bıraktı.

Afganistan Yüksek Mahkemesi salı günü yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin talimatları ve özel bir heyetin kapsamlı denetimleri sonucunda, yetkililerin uygun mahkumları tespit ederek onlara af çıkardığını belirtti.

Açıklamada, uygun bulunan 4.317 mahkumun ceza sürelerinin kısaltıldığı da bildirildi.