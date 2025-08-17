Afganistan, Herat'ta Elektrik Altyapısını Geliştirmek İçin 41 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzaladı

KABİL, 17 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan enerji şirketi da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), ülkenin batısındaki Herat eyaletinde kritik elektrik altyapısını geliştirmek için yaklaşık 41 milyon ABD doları değerinde anlaşma imzaladı.

Şirket tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, anlaşmaların elektrik tellerinin uzatılması ve trafo merkezlerinin inşası dahil üç önemli projeyi kapsayacağı belirtildi.

Yetkililer, iki yıl içinde tamamlanması planlanan projelerin Herat'ın elektrik altyapısını önemli ölçüde iyileştireceğini ve istikrara kavuşturacağını ifade etti.

Sürekli yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Afganistan, büyük ölçüde komşu ülkelerden yaptığı elektrik ithalatına bağımlı.