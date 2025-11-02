Afganistan Güvenlik Güçleri, İran'a Yasadışı Geçişleri Önlemek İçin Operasyon Düzenledi

KABİL, 2 Kasım (Xinhua) -- Afganistan güvenlik güçleri, sınırı geçip komşu İran'a yasadışı yollardan girmeye çalışan 144 kişiyi gözaltına aldı.

Ulusal ordudan pazar günü yapılan açıklamaya göre, Herat vilayetinde düzenlenen operasyonda insan kaçakçılığı yapan iki şüpheli de yakalandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin sınır güvenliğini artırmak ve sınırlar üzerinden yasadışı hareketleri önlemek amacıyla bu tür operasyonlara devam edeceği belirtildi.

Güvenlik güçleri birkaç hafta önce de İran'a gizlice girmeye çalışan 202 kişiyi sınırda gözaltına almıştı.

Her gün yüzlerce Afgan mülteci İran'dan ülkelerine dönerken, pek çok Afgan da yoksulluk ve işsizlikten kaçmak için yasadışı yollardan İran'a geçmeye çalışıyor.

Afganistan hükümeti, komşu ülkelere yönelik insan kaçakçılığı ve yasadışı geçişleri kontrol altına alma sözü vermişti.