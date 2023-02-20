Afganistan Eski ABD Askeri Üslerini Ekonomik Bölgelere Dönüştürecek Güncel Haberler KABİL, 20 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın Pazar günü bildirdiğine göre Afganistan geçici yönetimi, ekonomik faaliyetleri güçlendirmek amacıyla eski ABD askeri üslerini ekonomik bölgelere dönüştürmeye karar verdi. Afganistan'ın doğusundaki Pervan vilayetinde yer alan Bagram Hava Üssü, tüm ABD ve NATO güçlerinin tahliyesinin ardından görülüyor, 8 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Rahmatullah Alizadah/Xinhua) KABİL, 20 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın Pazar günü bildirdiğine göre Afganistan geçici yönetimi, ekonomik faaliyetleri güçlendirmek amacıyla eski ABD askeri üslerini ekonomik bölgelere dönüştürmeye karar verdi. Haberde kararın Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Komisyonu toplantısında alındığı ve pilot projenin Kabil ve Belh'ten başlayıp ülkenin diğer bölgelerine yayılacağı bildirildi. Habere göre ekonomik bölgelere dönüştürülen askeri üsler, kademeli şekilde Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na devredilecek. ABD ve müttefikleri, askeri üsleri geride bırakarak Ağustos 2021'de birliklerini Afganistan'dan çekmişti. Kaynak: Xinhua / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Afganistan Kabil Güncel Haberler

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