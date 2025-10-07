Afganistan, Ekonomik ve Diplomatik İlişkiler Geliştirmek İstiyor

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, tüm ülkelerle ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkiler geliştirmek istediklerini belirterek, " Afganistan'da 40 yıl aradan sonra ilk kez olumlu koşullar oluşturuldu ve tam güvenlik sağlandı." dedi.

Muttaki, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Afganistan ile ilgili "Moskova Formatı'nda İstişareler" toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkesindeki duruma dikkati çeken Muttaki, güvenliği tehdit eden örgütlerin ortadan kaldırıldığını ve uyuşturucu üretiminin büyük ölçüde azaltıldığını ifade ederek, "Afganistan'da 40 yıl aradan sonra ilk kez olumlu koşullar oluşturuldu ve tam güvenlik sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Muttaki, bölge ülkeleriyle terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede işbirliğine açık olduklarını belirterek, bölgenin güvenliğini tehdit eden risklerin ortadan kaldırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Afgan halkının, Afganistan'da yabancı ülkelerin varlığına karşı çıktığını anlatan Muttaki, "Dünyadaki tüm ülkelerle ekonomik, siyasi diplomatik ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Ancak Afganistan'da yabancı ülkelerin varlığına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu kabul edilemez." dedi.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Rusya'nın 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinin ardından kurulan Afganistan yönetimini resmen tanımasından dolayı teşekkür etti.