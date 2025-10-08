Afganistan Dışişleri Bakanı Muttaki, Hindistan'ı Ziyaret Edecek

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin, 2021'den bu yana ilk kez Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın daveti üzerine başkent Yeni Delhi'ye gideceği duyuruldu.

Afganistan yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed Takal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Muttaki 2021'den bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret edecek.

Jaishankar'ın daveti üzerine 9-16 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ziyaret kapsamında, Muttaki'nin Hindistanlı mevkidaşının yanı sıra diğer üst düzey yetkililerle de bir araya geleceği kaydedildi.

Görüşmelerde tarafların bölgedeki siyasi, ekonomik ve ticari gelişmeleri ele alacağı aktarıldı.