Afganistan'dan Pakistan ve Pakistan Talibanı'na diyalog çağrısı

Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, İslamabad yönetimine ve Pakistan Talibanı'na (TTP) diyalog için masaya oturmaları çağrısı yaptı.

Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, İslamabad yönetimine ve Pakistan Talibanı'na (TTP) diyalog için masaya oturmaları çağrısı yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Çin-Pakistan- Afganistan Dışişleri Bakanları Diyaloğu toplantısına katılmak üzere başkent İslamabad'a gelen Muttaki, burada bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Muttaki, İslamabad yönetimine ve TTP'ye diyalog için masaya oturmaları ve problemlere çözüm bulmaları çağrısı yaptı.

TTP'nin Afganistan topraklarını kullandığını reddeden Muttaki, daha önce Pakistan ile TTP'nin Kabil tarafından masaya getirildiğini anımsatarak bu konudaki sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi.

Muttaki, Afganistan'ın bölgede barışın sağlanması için çaba gösterdiğini belirterek Pakistan'da savaş ve kan dökülmesini görmek istemediklerini ve bunun resmi politikaları olduğunu vurguladı.

Problemlerin diplomatik kanallar ve müzakerelerle çözülmesi gerektiğine işaret eden Muttaki, gelecekte durumun iyileşeceğine dair umutların olduğunu kaydetti.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Ekonomik ilişkilere vurgu

Diğer yandan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Muttaki, Afganistan üzerinden Orta Asya ülkelerinin Güney Asya ve ötesine bağlanmasında büyük bir bölgesel çıkar olduğuna dikkati çekti.

Muttaki, bu sebeple Pakistan ile öncelikli odaklarının ekonomik ilişkiler, bağlantı, ticaret ve transit geçiş olduğunu kaydetti.

Kadınların ve kızların eğitimlerinin yasaklanmasıyla ilgili olarak Muttaki, bu durumun kalıcı olmadığını ve yönetimlerinin kadınların eğitimini İslam dışı görmediğini söyledi.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesiyle ülkede kadınların çalışmasına ve kızların eğitim almasına yönelik ciddi kısıtlamalar getirilmişti.

Kızların önce ortaokul ve liselerde, Aralık 2022'de ise üniversitelerde eğitim alması engellenmişti. Yine aralık ayında Afgan kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışması da askıya alınmıştı.