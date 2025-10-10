Afganistan'dan Pakistan'a Patlama Suçlaması

Afganistan yönetimi, dün ülkenin Paktika vilayetinin Margha bölgesinde ve başkent Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçladı.

Afganistan Savunma Bakanlığı, dün Paktika'da ve başkent Kabil'de meydana gelen patlamalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu saldırılar "eşi benzeri görülmemiş ve şiddetli" şeklinde nitelendirilerek, patlamaların sorumlusunun Pakistan olduğu ileri sürüldü.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin, "Afganistan, Pakistan'a karşı bir operasyon üssü olarak kullanılıyor ve bunun kanıtları ve delilleri mevcut. Pakistan halkının can ve mal güvenliğini korumak için alınması gereken gerekli önlemler alınacak ve alınmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kabil'de dün patlama sesi duyulmuştu

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün akşam saatlerinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Kabil şehrinde patlama sesi duyuldu ancak kimsenin endişelenmesine gerek yok, her şey yolunda." ifadesini kullanmıştı.

Mücahid, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şimdiye kadar herhangi bir hasarın rapor edilmediğini belirtmişti.

Tolo News, Kabil'de şiddetli patlama ve insansız hava aracı seslerinin duyulmasının ardından, kentin doğu kesimindeki Abdul Haq Meydanı'nın trafiğe kapatıldığı aktarmıştı.

Ayrıca, Dawn gazetesinin ismi belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan haberinde de Abdul Haq Meydanı bölgesinde bir aracın vurulduğunu kaydetmişti.