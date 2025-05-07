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Afganistan'dan Hindistan ve Pakistan'a Diplomasi Çağrısı

Afganistan'dan Hindistan ve Pakistan'a Diplomasi Çağrısı
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Afganistan yönetimi, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaların artmasından endişe duyduğunu belirterek, taraflara diyalog ve diplomasi yoluyla sorunları çözme çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik ve istikrarın önemini vurguladı.

Afganistan yönetimi, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmaların tırmanmasından endişe duyulduğunu belirterek taraflara sorunları diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çağrısı yaptı.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Afganistan'ın güvenlik ve istikrarın bölgedeki tüm ülkelerin ortak çıkarlarına hizmet ettiğine olan inancını vurguladığı açıklamada, taraflara itidalli davranma, sorunları diyalog ve diplomasi yoluyla çözme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Pakistan ve Hindistan arasında tırmanan gerginliğin bölgenin çıkarına fayda sağlamayacağı ve bu durumdan endişe duyulduğu ifade edildi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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