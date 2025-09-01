Afganistan'daki Şiddetli Deprem Can Kaybını Artırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afganistan'da çok sayıda can kaybına neden olan depremin, kuraklık ve komşu ülkelerden milyonlarca Afgan'ın zorunlu göçü gibi zorluklara ölüm ve yıkımı da eklediğini belirtti.

Grandi, depreme ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Afganistan'daki büyük depremin çok sayıda can kaybına yol açtığına dikkati çeken Grandi, "Bu durum, kuraklık ve komşu ülkelerden milyonlarca Afgan'ın zorunlu göçü gibi diğer zorluklara ölüm ve yıkımı da ekledi." ifadesini kullandı.

Grandi, bağışçı topluluğun, yardım çalışmalarını desteklemesini umduklarını kaydetti.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirmişti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, yaptığı açıklamada, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 622'ye, yaralı sayısının ise 1555'e çıktığını duyurmuştu.