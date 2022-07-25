Afganistan'daki Sel Felaketi NANGARHAR, 25 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde selden etkilenen bölgedeki insanlar, 24 Temmuz 2022. NANGARHAR, 25 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde selden etkilenen bölgedeki insanlar, 24 Temmuz 2022. Valiliği'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki vilayette Pazar günü geç saatlerde meydana gelen son sel felaketinde en az beş kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. (Fotoğraf: Aimal Zahir/Xinhua) Xinhua / Güncel Afganistan Güncel Haberler

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