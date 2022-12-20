Afganistan'daki Patlamada Ölenlerin Sayısı 19'a Yükseldi
Güncel Haberler
PARVAN, 20 Aralık (Xinhua) -- Fotoğrafta, Afganistan'ın Parvan vilayetinde bir petrol tankerinin patladığı bölgeye doğru giden itfaiye aracı görülüyor, 19 Aralık 2022.
PARVAN, 20 Aralık (Xinhua) -- Fotoğrafta, Afganistan'ın Parvan vilayetinde bir petrol tankerinin patladığı bölgeye doğru giden itfaiye aracı görülüyor, 19 Aralık 2022.
Vilayet Sağlık Müdür Yardımcısı Abdullah Afghanmal Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Parvan vilayetindeki bir tünelde petrol tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısının 19'a yükseldiğini söyledi. (Fotoğraf: Zahir Khan Zahir/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel