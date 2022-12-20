Afganistan'daki Patlamada Ölenlerin Sayısı 19'a Yükseldi Güncel Haberler PARVAN, 20 Aralık (Xinhua) -- Fotoğrafta, Afganistan'ın Parvan vilayetinde bir petrol tankerinin patladığı bölgeye doğru giden itfaiye aracı görülüyor, 19 Aralık 2022. PARVAN, 20 Aralık (Xinhua) -- Fotoğrafta, Afganistan'ın Parvan vilayetinde bir petrol tankerinin patladığı bölgeye doğru giden itfaiye aracı görülüyor, 19 Aralık 2022. Vilayet Sağlık Müdür Yardımcısı Abdullah Afghanmal Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Parvan vilayetindeki bir tünelde petrol tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısının 19'a yükseldiğini söyledi. (Fotoğraf: Zahir Khan Zahir/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Afganistan İtfaiye Aralık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afganistan'daki Patlamada Ölenlerin Sayısı 19'a Yükseldi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.