Afganistan'daki Patlamada 7 Kişi Öldü, 6 Kişi de Yaralandı
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I-ŞERİF, 7 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'te meydana gelen bir patlamanın olduğu yere yakın bir bölge görülüyor, 6 Aralık 2022.
MEZAR-I-ŞERİF, 7 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'te meydana gelen bir patlamanın olduğu yere yakın bir bölge görülüyor, 6 Aralık 2022. Vilayet polis sözcüsü Mohammad Asif Waziri, Salı günü Mezar-ı Şerif'te bir bombanın hükümet işçilerinin bulunduğu bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu 7 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Khibar Momand/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel