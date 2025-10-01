Afganistan'daki İnternet Sorunları Sınırda Tırları Mahsur Bıraktı

İran- Afganistan Ticaret Odası Başkanı Mahmud Seyyadat, Afganistan'da yaşanan internet sorunu nedeniyle yüzlerce tırın sınırda mahsur kaldığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Seyyadat, konuya ilişkin bilgi verdi.

Seyyadat, "Afganistan'da fiber optik hattının kesilmesi ve Taliban'ın internet sınırlamaları nedeniyle sınırda 400 tır bekliyor." dedi.

Söz konusu durumun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğine ve 2 gündür telefon ve internet iletişiminin kesik olduğuna işaret eden İranlı yetkili, sorunun kısa sürede giderilmesini umduklarını kaydetti.

Öte yandan Afganistan'da Taliban yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise ülkedeki internet sorununun fiber optik hattında yenileme çalışmalarından kaynaklandığı, kısıtlamalara ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.