Afganistan'daki depremde yüzlerce ev ağır hasar gördü Afganistan Devlet Haber Ajansı, Paktika vilayetinde 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 3 bine yakın evin yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü bildirdi. Afganistan Devlet Haber Ajansı, Paktika vilayetinde 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 3 bine yakın evin yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü bildirdi. Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı. Paktika Valiliği, yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını duyurmuştu. Depremin vurduğu Paktika vilayetinin Giyan ve Barmel ilçeleri ve köylerine bugün ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlanmıştı. AA / Bilal Güler - Güncel Afganistan Pakistan Güncel Haberler

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