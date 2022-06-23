Afganistan'daki depremde yaşamını yitirenlerin defin işlemleri sürüyor Afganistan'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri devam ediyor. Afganistan'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri devam ediyor. Deprem nedeniyle en fazla insanın öldüğü ve hasarın oluştuğu Paktika vilayetinin Giyan ilçesinde her köyde onlarca mezar açıldı. Enkaz altından çıkarılan cesetler, önce cenaze töreni için Giyan Merkez Camii'ne getiriliyor. Cami avlusuna getirilen cenazelerin yüzleri halkın vedalaşması için açılıyor. Yakınlarının gözyaşı döktüğü törende namazın kılınmasının ardından cenazeler, defin için köylere dağıtılıyor. AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel Afganistan Deprem Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afganistan'daki depremde yaşamını yitirenlerin defin işlemleri sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.