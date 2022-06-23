Afganistan'daki Depremde Ölü ve Yaralı Sayısının Artmasından Korkuluyor
Xinhua - Güncel
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PAKTİKA, 23 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Paktika vilayeti yetkilisi, ülkenin doğusunu Çarşamba günü erken saatlerde vuran depremde ölenlerin sayısının bini geçtiğini, 1.500'den fazla kişinin de yaralandığını belirtirken, ölü ve yaralı sayısının daha da artabileceği konusunda uyardı.
PAKTİKA, 23 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın Paktika vilayeti yetkilisi, ülkenin doğusunu Çarşamba günü erken saatlerde vuran depremde ölenlerin sayısının bini geçtiğini, 1.500'den fazla kişinin de yaralandığını belirtirken, ölü ve yaralı sayısının daha da artabileceği konusunda uyardı.
Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen depremde hasar gören bir ev görülüyor, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)
Xinhua / Güncel