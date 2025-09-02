Afganistan'daki Depremde Ölü Sayısı 1.124'e Yükseldi

KABİL, 2 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusunda meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.124'e, yaralananların sayısı ise 3.251'e çıktı.

Afganistan Kızılayı Bilgi ve Yayın Sorumlusu Cuma Han Neyil, salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada deprem nedeniyle başta Kuner vilayetinde olmak üzere 8.000'den fazla evin tamamen veya kısmen hasar gördüğünü söyledi.

Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan yaralıları çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken, ölü ve yaralı sayılarının artabileceği belirtildi.

31 Ağustos'ta yerel saatle 23.47'de Afganistan'ın doğusundaki meydana gelen depremin merkezi, Nangarhar eyaletinin merkezi Celalabad'ın 27 km kuzeydoğusu, derinliğiyse 8 kilometre olarak ölçüldü.