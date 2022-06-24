Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükseldi Afganistan'ın Paktika vilayetinde 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükseldi. Afganistan'ın Paktika vilayetinde 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1150'ye yükseldi. Afganistan Devlet Haber Ajansı, depremde ölü sayısının 1150'ye yükseldiğini, en az 1600 kişinin yaralandığını bildirdi. Depremde 3 bine yakın evin yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü belirtildi. Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı. Paktika Valiliği, yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını duyurmuştu. Depremin vurduğu Paktika vilayetinin Giyan ve Barmel ilçeleri ve köylerine bugün ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlanmıştı. AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel Afganistan Güncel Haberler

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