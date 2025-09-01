Afganistan'daki Depremde 600'den Fazla Can Kaybı

Afganistan'da meydana gelen ve 600'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği deprem için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği (AB) Afganistan Delegasyonu taziye mesajı yayımladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerin ardından Afganistan halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Guterres, "Yaşamını yitirenlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Afganistan'daki BM ekibi harekete geçmiştir ve depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

AB'nin Afganistan Delegasyonu da X üzerinden yapılan paylaşımda, "AB, Afganistan'ın Kunar ve Nangarhar vilayetlerindeki yıkıcı depremden etkilenenlere en derin taziyelerini sunar." ifadesine yer verildi.

Partnerlerin sahada olduğuna ve deprem kurbanlarına yardım ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Afganistan halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Japon Büyükelçiden mesaj

Japonya'nın Kabil Büyükelçiliğinin X hesabından da Büyükelçi Takayoşi Kuromiya'nın depreme ilişkin mesajı paylaşıldı.

Mesajında depremden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Takayoşi, depremde yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.

Japonya'nın konuyu yakından takip ettiğini belirten Takayoşi, yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktarmıştı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, yaptığı açıklamada, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 622'ye, yaralı sayısının ise 1555'e çıktığını duyurmuştu.