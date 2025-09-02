Afganistan'daki Deprem Sonrası Acil Yardım Çığırtkanı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, Afganistan'da yaşanan ve 1000'i aşkın kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası insani müdahale kapasitesinin tükenmiş durumda olduğunu belirterek, "Acil destek için dünya genelinde çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Baloch, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da 31 Ağustos'ta yaşanan depremin ardından BMMYK'nin etkilenen topluluklara yardım etmek için kaynaklarını seferber ettiğini bildiren Baloch, bazı köylerin tamamının yıkıldığını, ülkenin doğu kesiminin depremden en çok etkilenen bölge olduğunu söyledi.

Baloch, "Hayatta kalanlar evlerinin yıkıldığını gördü ve geceyi dışarıda uyuyarak geçirdi. Etkilenen bölgeler ücra, yollar kapalı veya yıkılmış durumda. Birçok kişinin hala enkaz altında kaldığından endişe ediliyor. Önümüzdeki günlerde can kaybının artacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların sevdiklerinin yasını tutarken, sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını belirten Baloch, etkilenen bölgelerdeki temel altyapı eksikliği nedeniyle kurtarma operasyonlarında aksaklık yaşandığını belirtti.

Sözcü Baloch, şunları kaydetti:

" Deprem, şiddetli kuraklık ve komşu ülkelerden milyonlarca Afgan'ın geri dönmesi dahil halihazırda birçok krizle karşı karşıya olan bir ülkeye ölüm ve yıkım getirdi. Afgan toplumu, bu yıl komşu ülkelerden geri dönen veya geri dönmeye zorlanan 2,5 milyon Afgan'ı topluma entegre etmekte güçlük çekiyor. Nisandan bu yana 478 binden fazla Afgan Pakistan'dan geri döndü ve bunların yaklaşık 337 bini depremin merkez üssüne yakın olan Torkham sınır kapısından geçti. Pakistan'dan dönenlerin yaklaşık yüzde 24'ü, depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Nangarhar eyaletine geldi."

Afganistan halkına yardım etmek ve daha fazla trajediyi önlemek için acilen insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Baloch, stokların ve müdahale kapasitesinin tükenmiş durumda olduğunu dile getirdi.

Baloch, "Acil destek için dünya genelinde çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Afganistan'daki deprem

Afgan Kızılayı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1124'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının da 3 bin 251'e çıktığını ifade etmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.