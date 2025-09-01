Afganistan'daki Deprem İçin Ülkelerden Taziye Mesajları

Afganistan'da meydana gelen ve 800'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği deprem için, Pakistan, Hindistan ve Japonya taziye mesajları yayımladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, " Afganistan'da meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Modi, ülkesinin depremden etkilenenlere mümkün olan her türlü insani yardım ve desteği sağlayacağını açıklarken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Jaishankar, 1000'den fazla çadır ve gıda malzemesinin Afganistan'a ulaştırıldığını, yarından itibaren daha fazla insani yardımın bölgeye gönderileceğini aktardı.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'da meydana gelen depremin, Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde de hissedildiğini dile getirdi.

Yaşanan afetten ötürü derin üzüntü duyduğunu aktara Şerif, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Şerif, "Afgan kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz ve bu konuda mümkün olan her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesine yer verdi.

Japonya

Japonya'nın Kabil Büyükelçiliği de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Büyükelçi Takayoshi Kuromiya'nın depreme ilişkin mesajını yayımladı.

Takayoshi, kurtarma operasyonlarının hızlı şekilde tamamlanması ve afetten etkilenenlerin bir an evvel sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2500'ü geçtiğini duyurmuştu.