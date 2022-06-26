Afganistan'daki deprem - Host Uluslararası Havalimanı geçici tıp merkezine dönüştürüldü - Haberler

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Afganistan'daki deprem - Host Uluslararası Havalimanı geçici tıp merkezine dönüştürüldü

AA - Sardar Shafaq - Güncel
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İnsani yardım paketleri taşıyan uçakların piste inişi Yardım paketleri Depremde yaralananlar Depremde yaralanan ve evsiz kalan vatandaşlarla röportaj Sağlık görevlilerin yaralılarla ilgilenmesi Havalimanına gelen İnsani yardım paketlerinin indirilmesi Afganistan'ın Host kentindeki Host...

İnsani yardım paketleri taşıyan uçakların piste inişi

Yardım paketleri

Depremde yaralananlar

Depremde yaralanan ve evsiz kalan vatandaşlarla röportaj

Sağlık görevlilerin yaralılarla ilgilenmesi

Havalimanına gelen İnsani yardım paketlerinin indirilmesi Afganistan'ın Host kentindeki Host Uluslararası Havalimanı, depremzedeler için geçici olarak tıp merkezine dönüştürüldü. Afganistan'ın Paktika vilayetinde 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlandı. Depremde yaralanan ve evsiz kalan vatandaşlar, geçici süreliğine kurulan merkezde misafir ediliyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Sardar Shafaq - Güncel

Afganistan evsiz Güncel Haberler

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