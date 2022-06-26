Afganistan'daki deprem - Host Uluslararası Havalimanı geçici tıp merkezine dönüştürüldü İnsani yardım paketleri taşıyan uçakların piste inişi Yardım paketleri Depremde yaralananlar Depremde yaralanan ve evsiz kalan vatandaşlarla röportaj Sağlık görevlilerin yaralılarla ilgilenmesi Havalimanına gelen İnsani yardım paketlerinin indirilmesi Afganistan'ın Host kentindeki Host... İnsani yardım paketleri taşıyan uçakların piste inişi Yardım paketleri Depremde yaralananlar Depremde yaralanan ve evsiz kalan vatandaşlarla röportaj Sağlık görevlilerin yaralılarla ilgilenmesi Havalimanına gelen İnsani yardım paketlerinin indirilmesi Afganistan'ın Host kentindeki Host Uluslararası Havalimanı, depremzedeler için geçici olarak tıp merkezine dönüştürüldü. Afganistan'ın Paktika vilayetinde 22 Haziran'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlandı. Depremde yaralanan ve evsiz kalan vatandaşlar, geçici süreliğine kurulan merkezde misafir ediliyor. AA / Sardar Shafaq - Güncel Afganistan evsiz Güncel Haberler

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