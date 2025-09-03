Afganistan'daki 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekipleri, depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Depremin ardından bölgeye gönderilen ekipler, Kunar genelinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Bir vilayet yetkilisi, isminin açıklanmaması koşuluyla AA'ya verdiği demeçte, yönetimin insani yardım malzemelerini bazı uzak noktalara ulaştırmaya başladığını belirtti.

Dağlık arazi, hasarlı yollar ve olumsuz hava koşullarının yardımları ulaştırmayı zorlaştırdığını aktaran yetkili, arama kurtarma ve yardım ekiplerinin tüm afet bölgelerine ulaşabilmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü kaydetti.

Yetkili, "Mümkün olduğunca araçlarla yardım malzemeleri gönderiyoruz. Fakat deprem nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgelere helikopterlerle malzeme taşınıyor ve yaralılar hastanelere naklediliyor." ifadesini kullandı.

Yardımlar

Afganistan'a komşu Pakistan, İran, Çin ve Hindistan ile bazı Batılı ülkeler, depremin ardından Afganistan'a yardımda bulunacağını açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, insani yardımların hava yoluyla Afganistan'a ulaştırıldığını bildirdi.

Aralarında battaniye, çadır, hijyen kitleri, su depolama tankları, jeneratör, temel ilaçlar, tıbbi malzeme ve gıda olmak üzere toplam 21 ton yardım malzemesinin gönderildiğini aktaran Jaishankar, "Sahadaki durumu izlemeye devam edeceğiz ve gelecek günlerde daha fazla insani yardım göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını açıklamıştı.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.