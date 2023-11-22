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Afganistan'da Yetersiz Yağışlar Nedeniyle Su Sıkıntısı Baş Gösterdi

CÜZCAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde kamuya ait bir su pompasından varillerle temiz su taşıyan çocuklar, 22 Kasım 2023. Afganistan'ın kuzeyi bu yıl yetersiz yağış alırken, Cüzcan halkı su sıkıntısıyla mücadele ediyor.