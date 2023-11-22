Haberler

Afganistan'da Yetersiz Yağışlar Nedeniyle Su Sıkıntısı Baş Gösterdi

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

CÜZCAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde kamuya ait bir su pompasından varillerle temiz su taşıyan çocuklar, 22 Kasım 2023. Afganistan'ın kuzeyi bu yıl yetersiz yağış alırken, Cüzcan halkı su sıkıntısıyla mücadele ediyor.

CÜZCAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde kamuya ait bir su pompasından varillerle temiz su taşıyan çocuklar, 22 Kasım 2023.

Afganistan'ın kuzeyi bu yıl yetersiz yağış alırken, Cüzcan halkı su sıkıntısıyla mücadele ediyor. (Fotoğraf: Ahmad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Afganistan Cüzcan İnsan Hakları Çevre Dünya Güncel Haberler

title