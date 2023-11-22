Afganistan'da Yetersiz Yağışlar Nedeniyle Su Sıkıntısı Baş Gösterdi
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CÜZCAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde kamuya ait bir su pompasından varillerle temiz su taşıyan çocuklar, 22 Kasım 2023. Afganistan'ın kuzeyi bu yıl yetersiz yağış alırken, Cüzcan halkı su sıkıntısıyla mücadele ediyor.
CÜZCAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde kamuya ait bir su pompasından varillerle temiz su taşıyan çocuklar, 22 Kasım 2023.
Afganistan'ın kuzeyi bu yıl yetersiz yağış alırken, Cüzcan halkı su sıkıntısıyla mücadele ediyor. (Fotoğraf: Ahmad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel