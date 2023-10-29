Afganistan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Afganistan'da, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Törene, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Kızılay temsilcileri ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Afgan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yabancı büyükelçiliklerde görevli diplomatlar katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesli mesajı okundu.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal, Türkiye'yi 100. yıla taşıyan değerin "vatan sevgisi" olduğunu kaydederek, "İnsani değerleri temel alan, mazlumun yanında duran, paylaşmayı bilen, dostlarının mutluluğunu kendi mutluluğundan ayrı tutmayan devlet anlayışımızdır. Bu anlayış ülkemizin ikinci yüzyılında devam ettireceği atılımın temelini oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu bayram bizim olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yaşına ulaşmasına bizimle sevinen, bu gururu bizimle birlikte yaşayan tüm dostlarımızın bayramıdır. Kurtuluşa kadar mücadele etmekten asla yılmayan, korkmayanların bayramıdır. Büyük fedakarlıklar sonucu kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda ilerlemesini sağlamak hepimizin tarihi sorumluluğudur. Sağlam temeller üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti sürekli atılım yapan dinamik ekonomisi ve gelişen demokrasisi ile dünya sistemine yapıcı katkılar sağlayan çağdaş ve müreffeh bir devlet olarak dünya sahnesinde gün be gün yükselmektedir."

Törenin ardından katılımcılara, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Öte yandan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin Herat ve Mezar-ı Şerif Başkonsolosluklarında da düzenlenen törenlerle kutlandı.