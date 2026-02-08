Afganistan'da aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6'sı çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi
Badakistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti. Aracın uçuruma yuvarlandığı belirtiliyor.
Afganistan'ın Badakistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 15 kişi hayatını kaybetti.
Tolonews'in haberine göre Bharak-Arghanwah yolunda seyreden araç uçuruma yuvarlandı.
Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yetkililer, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiği aileden sadece tek bir çocuğun hayatta kaldığını belirtti.
Ölenlerin 6'sının çocuk, 5'inin kadın, 4'ünün erkek olduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel