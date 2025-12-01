Afganistan'da Standart Dışı 100 Ton Petrol Ürünü İmha Edildi

KABİL, 1 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetindeki İslam Kale sınır gümrük tesisinde standartlara uygun olmayan 100 ton petrol ürünü imha edildi.

Yerel Tolonews medya kanalının cumartesi günü bildirdiğine göre kaçakçıların çeşitli zamanlarda ticari araçlarla ülkeye gizlice soktuğu ve kullanıma uygun olmayan benzin ve dizel gibi yakıtlara el konuldu.

Haberde düşük kaliteli olan ya da yasadışı yollarla ülkeye sokulan yakıtların ülkeye girişini önlemeye yönelik çalışmaların ülke genelindeki sınır kontrol noktalarında sürdüğü kaydedildi.

Afganistan hükümeti geçen yıl Ceyhun Nehri Havzası'ndaki petrol üretimini günde 3.000 tona çıkarmayı planladığını duyurmuştu.