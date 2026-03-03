Haberler

Afganistan'ın Doğusuna Yönelik Topçu Saldırısında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'ın Kunar eyaletinde düzenlenen sınır ötesi topçu saldırısında 3 çocuk yaşamını yitirirken, 4 çocuk da yaralandı. UNICEF, çocukların hedef alındığı çatışmalar nedeniyle derin endişe duyduğunu bildirdi.

KABİL, 3 Mart (Xinhua) -- Afganistan'ın doğu sınırında bulunan Kunar eyaletine düzenlenen sınır ötesi topçu saldırısında 3 çocuk hayatını kaybederken, 4 çocuk da yaralandı.

Kunar Enformasyon ve Kültür Dairesi Başkanı Ziauraham Speen Ghar salı günü yaptığı açıklamada olayın Khas Kunar bölgesinde meydana geldiğini, sınırın ötesinden ateşlenen bir havan topu mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu çocukların hayatını kaybettiğini belirtti.

Ghar, eyaletin farklı bölgelerindeki birden fazla yerleşim yerinin son günlerde bombardımana maruz kaldığını, bunun sivil kayıplara yol açtığını ve yerel halk arasında endişeyi artırdığını ifade etti.

BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan ile Pakistan arasında son günlerde yaşanan çatışmalarda çocukların hayatını kaybettiği ve yaralandığına dair haberler üzerine derin endişe duyduğunu bildirdi.

UNICEF, tüm tarafları itidal göstermeye, sivillerin korunmasını sağlamaya ve uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama