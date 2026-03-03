Afganistan'ın Doğusuna Yönelik Topçu Saldırısında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

KABİL, 3 Mart (Xinhua) -- Afganistan'ın doğu sınırında bulunan Kunar eyaletine düzenlenen sınır ötesi topçu saldırısında 3 çocuk hayatını kaybederken, 4 çocuk da yaralandı.

Kunar Enformasyon ve Kültür Dairesi Başkanı Ziauraham Speen Ghar salı günü yaptığı açıklamada olayın Khas Kunar bölgesinde meydana geldiğini, sınırın ötesinden ateşlenen bir havan topu mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu çocukların hayatını kaybettiğini belirtti.

Ghar, eyaletin farklı bölgelerindeki birden fazla yerleşim yerinin son günlerde bombardımana maruz kaldığını, bunun sivil kayıplara yol açtığını ve yerel halk arasında endişeyi artırdığını ifade etti.

BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan ile Pakistan arasında son günlerde yaşanan çatışmalarda çocukların hayatını kaybettiği ve yaralandığına dair haberler üzerine derin endişe duyduğunu bildirdi.

UNICEF, tüm tarafları itidal göstermeye, sivillerin korunmasını sağlamaya ve uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua