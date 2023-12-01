Afganistan'da Şiilere Yönelik Silahlı Saldırı: 6 Ölü
Afganistan'ın Herat vilayetinde Şiilere yönelik silahlı saldırı sonucu 2'si din adamı 6 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası protestolar başladı.
Afganistan'ın Herat vilayetinde Şiilere yönelik silahlı saldırı sonucu 2'si din adamı 6 kişi yaşamını yitirdi.
Afgan basınında yer alan haberlere göre, Herat vilayetinin Cebrail bölgesinde cuma namazı sonrası taziyeden dönen Şii Hazaralara yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2'si din adamı 6 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, olayın ardından toplanan çok sayıda kişinin saldırıyı protesto ederek, Şiilere yönelik güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği görüldü.
Taliban yönetiminden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Afganistan'ın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Şii Hazaralar topluluğuna yönelik zaman zaman saldırılar düzenleniyor.