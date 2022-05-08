Afganistan'da Şiddetli Yağış Sonucu Bir Evin Çatısı Çöktü - Haberler

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Afganistan'da Şiddetli Yağış Sonucu Bir Evin Çatısı Çöktü

Xinhua - Güncel
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Afganistan'da Şiddetli Yağış Sonucu Bir Evin Çatısı Çöktü

NANGARHAR, 8 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan resmi haber ajansı Bakhtar'ın Cumartesi günkü haberine göre, ülkenin doğusunda yer alan Nangarhar vilayetinin Chaparhar bölgesinde, Cuma günü kerpiçten bir evin çatısının çökmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.

NANGARHAR, 8 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan resmi haber ajansı Bakhtar'ın Cumartesi günkü haberine göre, ülkenin doğusunda yer alan Nangarhar vilayetinin Chaparhar bölgesinde, Cuma günü kerpiçten bir evin çatısının çökmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. Şiddetli yağışlar ve seller, geçen hafta ülke çapında yaklaşık 30 kişinin ölümüne, yaklaşık 40 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde hasarlı bir ev görülüyor, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde hasarlı bir ev görülüyor, 7 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Hamidullah/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Cumartesi, Mayıs, Güncel, Haberler

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