Afganistan'da son 3 günde etkili olan kar ve yağmurda 61 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da son 3 günde etkili olan yoğun kar ve yağmur nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiği, 110'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. 458 evin yıkıldığı, köy yollarının kapandığı ve yüzlerce hayvanın telef olduğu açıklandı.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Yusuf Hamad, yaptığı açıklamada, Afganistan'da etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışına ilişkin verileri açıkladı.

Ülkede yağışlardan dolayı 61 kişinin yaşamını yitirdiğini, 110'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydeden Hamad, 458 evin kısmen ya da tamamen yıkıldığını, yüzlerce hayvanın telef olduğunu belirtti.

Hamad, köy yollarının da kapandığına işaret ederken, yerel yetkililere ulaşıldıkça rakamların artabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
