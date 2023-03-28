Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralyalı eski asker kefaletle serbest bırakıldı

Afganistan'da silahsız bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla cinayetle suçlanan Avustralya Özel Hava Alayının (SAS) eski askeri Oliver Schulz, kefaletle serbest bırakıldı.

Schulz'un avukatı Phillip Boulten'in dün Sidney'deki Downing Center Yerel Mahkemesine, hapishanede radikal görüşleri veya eylemleriyle tutulan mahkumlar tarafından müvekkilinin güvenliğine yönelik ciddi riskler oluşabileceği ve tutulduğu hapishanede diğer mahkumlardan ayrılması gerektiği gerekçesiyle kefaletle serbestiyet başvurusu yapmasının ardından mahkeme kararını verdi.

Yargıç Jennifer Atkinson eski askerin hapishanede aşırılık yanlılarıyla karşı karşıya kalacağı sonucuna vararak Schulz'u kefaletle serbest bıraktı.

Mahkeme güvenlik gerekçesiyle Schulz'un yaşadığı kasaba ve bölgenin isimlerini gizledi.

Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde savaş suçu iddiasıyla geçen hafta tutuklanmasından bu yana gözaltında olan 41 yaşındaki Schulz, Sidney'in 200 kilometre güneybatısındaki Goulburn'deki yüksek güvenlikli hapishanede tutuluyordu. Hapishane ülke genelindeki teröristlerin tutulduğu yer olarak biliniyor.

Bir Afgan'a ateş ettiğine dair görüntüler ortaya çıkmıştı

Avustralya Federal Polisi (AFP), Afganistan'da işlendiği iddia edilen bir cinayet soruşturmasının ardından, savaş suçu şüphelisi 19 SAS askeri arasından ilk suçlamayı Schulz'a yöneltmişti.

AFP tarafından yapılan açıklamada, Schulz'un ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde savaş suçu iddiasıyla tutuklandığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Oliver Schulz, Afganistan görevi esnasında bir Afgan'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanacak." denilmişti.

ABC televizyonu yayınında, 2012'de Schulz olduğu iddia edilen bir askerin başlık kamerasından, Afganistan'ın Uruzgan bölgesindeki bir buğday tarlasında, bir Afgan erkeğe ateş edildiğine dair görüntüler yer almıştı.

Afganistan'da 2005-2016 yıllarında görev yapan SAS ve diğer komando alayları personelinin işlediği suçların soruşturması AFP ve Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Brereton raporunda askerlerin işlediği savaş suçları yer almıştı

Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) Genel Müfettişi Paul Brereton'un 4 yıllık soruşturmanın ardından hazırladığı raporda, Avustralya askerlerinin Afganistan'da 39 sivil ve tutukluyu yasa dışı şekilde öldürdüklerine dair "inandırıcı bilgilerin" olduğuna işaret edilmişti.

Rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell tarafından 2020'de kamuoyuna açıklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten müfettişler, raporu Avustralyalı askerlerin 2005-2016 dönemindeki davranışlarına ilişkin 423 tanıkla görüşüp 20 binden fazla belgeyi ve yaklaşık 25 bin görüntüyü inceleyerek hazırlamıştı.

Raporda, 36 olayla ilgili cezai soruşturma yürütülmesi için konunun AFP'ye sevki tavsiye edilmişti.

Campbell, Afganistan halkından özür dilemişti

Raporun, bazı Avustralya askerlerinin "savaşçı kültürünün utanç verici kaydını" ortaya çıkardığını söyleyen Campbell, "Afganistan halkından ADF adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim." demişti.

Avustralya'nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyordu.

Afganistan'da 20 yıl askeri birlik bulunduran ve 2021'de bu ülkeden çekilen Avustralya'nın 39 binden fazla askeri burada görev yapmış, 41 askeri ölmüştü.