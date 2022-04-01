Afganistan'da patlayan havan mermisi 5 çocuğun ölümüne neden oldu - Haberler

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Afganistan'da patlayan havan mermisi 5 çocuğun ölümüne neden oldu

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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Afganistan'da patlayan havan mermisi 5 çocuğun ölümüne neden oldu

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin Helmand Kültür Müdürlüğü, Marca ilçesinde önceki yıllarda yaşanan savaşlardan kalma havan mermisinin, çocukların oyun oynadığı sırada patladığını açıkladı.

Patlamada 5 çocuğun öldüğü ifade edilen açıklamada, 2 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ülkenin farklı vilayetlerinde daha önce de benzeri olaylar yaşanmış ve çocukların ölümüne neden olmuştu.

Yine ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetmişti.

Bu olayın ardından Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, benzeri olayların yaşanmaması için patlamamış mühimmatın toplanacağını açıklamıştı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

Afganistan, Taliban, oyunlar, Marca, Güncel, Haberler

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