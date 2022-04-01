Afganistan'da patlayan havan mermisi 5 çocuğun ölümüne neden oldu
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Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.
Taliban geçici hükümetinin Helmand Kültür Müdürlüğü, Marca ilçesinde önceki yıllarda yaşanan savaşlardan kalma havan mermisinin, çocukların oyun oynadığı sırada patladığını açıkladı.
Patlamada 5 çocuğun öldüğü ifade edilen açıklamada, 2 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ülkenin farklı vilayetlerinde daha önce de benzeri olaylar yaşanmış ve çocukların ölümüne neden olmuştu.
Yine ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde havan mermisinin patlaması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetmişti.
Bu olayın ardından Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı, benzeri olayların yaşanmaması için patlamamış mühimmatın toplanacağını açıklamıştı.