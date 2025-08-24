Afganistan'da Patlamamış Mühimmatın İnfilakı: 1 Ölü, 4 Yaralı

KABİL, 24 Ağustos (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Vardak vilayetinde geçmiş savaşlardan kalma patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Vardak Emniyet Müdürlüğü'nden pazar günü yapılan yayınladığı basın açıklamasında olayın cumartesi günü Çak ilçesinde bazı gençlerin bir arazide oyun oynadığı sırada meydana geldiği, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Savaşın yıkıma uğrattığı Afganistan'ın, dünyadaki mayınla kirlenmiş ülkelerden biri olduğu biliniyor. Son 40 yılı aşkın süredir devam eden savaşlardan kalan patlamamış mühimmatlar, her ay ülkede çoğunluğu çocuklardan oluşan insanların hayatını kaybetmesine veya sakat kalmasına neden oluyor.