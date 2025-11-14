Haberler

Afganistan'da Patlamamış Mühimmat Faciası: 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Badgis vilayetinde patlamamış bir mühimmatın infilakı sonucunda 3 çocuk hayatını kaybetti. Geçmiş savaşlardan kalan bu tür tehlikeli maddeler, Afganistan'da sıkça can kaybına yol açıyor.

KABİL, 14 Kasım (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde perşembe günü geçmiş savaşlardan kalma patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 3 çocuk hayatını kaybetti.

Badgis Polis Sözcüsü Sadıkullah Sadıki, cuma günü yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybeden çocukların oyuncak gibi görünen mühimmatı bulup onunla oynamaya başladığını ve cihazın aniden patlaması üzerine üçünün de olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Patlama, aynı eyalette geçen hafta meydana gelen ikinci olay oldu. Bir hafta önce de benzer bir olayda 2 çocuk hayatını kaybetmişti.

Savaştan etkilenen Afganistan, dünyada mayın kirliliğinin en çok yaşandığı ülkelerinden biri. Kırk yılı aşkın süren savaştan kalan patlamamış mühimmat nedeniyle, çoğu çocuk olmak üzere siviller sıklıkla hayatını kaybediyor veya sakat kalıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
