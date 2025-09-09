Haberler

Afganistan'da Patlama: 8 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

Afganistan'ın Farah vilayetinde bir evde meydana gelen patlamada, aynı aileden 6'sı çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ariana televizyonunun, hükümet sözcülüğüne dayandırdığı habere göre, Farah vilayetinin Balablok bölgesindeki bir evde patlama meydana geldi.

Patlamada, aynı aileden 6'sı çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
