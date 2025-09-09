Afganistan'da Patlama: 8 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti
Afganistan'ın Farah vilayetinde bir evde meydana gelen patlamada, aynı aileden 6'sı çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bir evde meydana gelen patlamada aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti.
Ariana televizyonunun, hükümet sözcülüğüne dayandırdığı habere göre, Farah vilayetinin Balablok bölgesindeki bir evde patlama meydana geldi.
Patlamada, aynı aileden 6'sı çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel