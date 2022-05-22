Afganistan'da patlama - Haberler

Afganistan'da patlama
AA - Bilal Güler - Güncel
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Patlama olan bölge Trafik yoğunluğu Afganistan'ın başkenti Kabil'de, eski Taliban lideri Molla Ahtar Mansur'un ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninin yapıldığı İstiklal düğün salonun önünde patlama meydana geldi.
Patlama olan bölge
Trafik yoğunluğu
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, eski Taliban lideri Molla Ahtar Mansur'un ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma töreninin yapıldığı İstiklal düğün salonun önünde patlama meydana geldi. Patlama, yakın bölgelerden de duyuldu.
AA / Bilal Güler - Güncel