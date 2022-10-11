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Afganistan'da Pamuk İşleme Tesisi Açıldı

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Afganistan'da Pamuk İşleme Tesisi Açıldı

BELH, 11 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın Belh vilayetindeki bir pamuk işleme tesisi görülüyor, 10 Ekim 2022. Devlete ait haber ajansı Bakhtar'ın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin başkenti Mezar-ı Şerif'te 2 milyon ABD doları değerinde bir pamuk işleme tesisi açıldı.

BELH, 11 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın Belh vilayetindeki bir pamuk işleme tesisi görülüyor, 10 Ekim 2022.

Devlete ait haber ajansı Bakhtar'ın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin başkenti Mezar-ı Şerif'te 2 milyon ABD doları değerinde bir pamuk işleme tesisi açıldı. (Fotoğraf: M. Fardin Nawrozi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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