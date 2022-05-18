Afganistan'da ortaokul öğrencisi atıklardan maket araçlar yapıyor - Haberler

Afganistan'ın Host kentinde ortaokul öğrencisi Shakirullah, semtindeki atık malzemeleri toplayarak traktör, buldozer gibi maket araçlar yapıyor. Herhangi bir teknik eğitimi olmayan Shakirullah AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendini geliştirerek daha büyük proje ve makineler yapmak istediğini belirtti.