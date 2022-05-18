Afganistan'da ortaokul öğrencisi atıklardan maket araçlar yapıyor - Haberler

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Afganistan'da ortaokul öğrencisi atıklardan maket araçlar yapıyor

AA - Sardar Shafaq - Güncel
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Afganistan'ın Host kentinde ortaokul öğrencisi Shakirullah, semtindeki atık malzemeleri toplayarak traktör, buldozer gibi maket araçlar yapıyor.

Afganistan'ın Host kentinde ortaokul öğrencisi Shakirullah, semtindeki atık malzemeleri toplayarak traktör, buldozer gibi maket araçlar yapıyor. Herhangi bir teknik eğitimi olmayan Shakirullah AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendini geliştirerek daha büyük proje ve makineler yapmak istediğini belirtti.

AA / Sardar Shafaq - Güncel

Afganistan, Traktör, Güncel, Haberler

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