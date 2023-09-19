Afganistan'da Nar Hasadı Yapılıyor

Afganistan'ın Farah vilayetindeki bir meyve bahçesinde narları sergileyen çiftçi, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)

KABİL, 19 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın batısında yer alan Farah vilayetindeki bir meyve bahçesinde çiftçiler nar hasadı yapmakla meşgul.

Afganistan, hem geleneksel yetiştirme yöntemleri hem de yetiştirilen yerel çeşitlerin kalitesi nedeniyle nar ülkesi olarak biliniyor.

Afganistan'ın Farah vilayetindeki bir meyve bahçesinde narları kasalara yerleştiren çiftçiler, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)

Afganistan'ın Farah vilayetindeki bir meyve bahçesinde narları kasalara yerleştiren çiftçiler, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)

Afganistan'ın Farah vilayetindeki bir meyve bahçesinde nar dolu bir kutuyu taşıyan çiftçi, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)

Afganistan'ın Farah vilayetindeki bir meyve bahçesinde nar dolu bir kutuyu taşıyan çiftçi, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)

Afganistan'ın Farah vilayetindeki bir meyve bahçesinde nar toplayan çiftçi, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)

Afganistan'ın Farah vilayetindeki bir meyve bahçesinde yeni toplanmış narlar, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)

Afganistan'ın Farah vilayetindeki bir meyve bahçesinde nar toplayan çiftçi, 16 Eylül 2023. (Fotoğraf: Mashal/Xinhua)