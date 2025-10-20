Haberler

Afganistan'da Mültecilere Yardım İçin 1,48 Milyon Dolar Tahsis Edildi

Güncelleme:
Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla yaptığı mutabakatlarla 6.947 aileye destek sağlarak mültecilere yardım amacıyla 1,48 milyon ABD doları tahsis etti.

KABİL, 20 Ekim (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, önde gelen ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla 6 mutabakat zaptı imzaladı.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamada söz konusu mutabakat zabıtlarıyla birçok vilayette ülkeye geri dönen mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmiş ailelere yardım için 1,48 milyon ABD dolarından fazla kaynak tahsis edildiği ve 6.947'den fazla ailenin ve 88.237 kişinin bu kaynaktan yararlanacağı belirtildi.

Kaynak, kalıcı barınakların inşası, nakit yardımı, gıda maddeleri, besin tedariki ve eğitim ve sağlık paketleri için kullanılacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
