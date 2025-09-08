Afganistan'da Mülteciler İçin Yeniden Dönüş Destek Projesi

KABİL, 8 Eylül (Xinhua) -- Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakanlığı, ülkeye dönüş yapan mültecilere destek için Afganistan Sürdürülebilir Yardım Örgütü ile mutabakat zaptı imzaladı.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamada 1,97 milyon ABD doları değerindeki anlaşmadan ülkenin batısındaki Herat ve Badgis vilayetlerinde geri dönüş yapan 730'dan fazla mültecinin faydalanacağı belirtildi.

Açıklamaya fonlar, destek merkezleri inşa edilmesi, iş ve meslek becerileri kazandırma eğitimlerinin verilmesi ve sosyal ve psikolojik hizmetlerin sunulmasına tahsis edilecek.

Afganistan hükümeti, yerel ve uluslararası kuruluşları ekonomik zorlukları hafifletmek ve istihdam fırsatları yaratmak üzere ülkeye yatırım yapmaya çağırdı.